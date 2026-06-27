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Frase di Michelle Hunziker

Lavoro da quando ho 17 anni ma sento sempre addosso una grande responsabilità. Mi consolo perché l'emozione ce l'hanno i grandi artisti. Oggi vedo questi ragazzi di 16-20 anni a cui insegnano a essere sfacciati. A loro do un consiglio: emozionarsi sempre.

Breve biografia di Michelle Hunziker

Conosciuta inizialmente per il matrimonio che ha contratto con Eros Ramazzotti il 24 aprile 1998 nella chiesa del Castello Odescalchi, a Bracciano, la solare modella svizzera è anche attrice e nota conduttrice tv. Nata il 24 gennaio 1977 a Lugano da madre olandese e padre svizzero tedesco, Michelle Hunziker è rimasta in Svizzera fino...
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Biografia di Michelle Hunziker su Biografieonline.it

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