Conosciuta inizialmente per il matrimonio che ha contratto con Eros Ramazzotti il 24 aprile 1998 nella chiesa del Castello Odescalchi, a Bracciano, la solare modella svizzera è anche attrice e nota conduttrice tv. Nata il 24 gennaio 1977 a Lugano da madre olandese e padre svizzero tedesco, Michelle Hunziker è rimasta in Svizzera fino...

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