La sua storia a Hollywood potrebbe anche diventare la sceneggiatura di un film drammatico: una malattia mortale che colpisce un atleta promettente. Nonostante la situazione sia disperata lui non solo si batte per sconfiggere il suo male, ma ritorna anche a gareggiare e vince tutti i premi più ambiti. Sembrerebbe incredibile, ma è la...

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