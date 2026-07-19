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Frase di Dolcenera
La musica non ha partiti ma dentro la musica si esprimono dei messaggi di denuncia personale che in un certo senso lo diventano. Se un personaggio pubblico ha un'idea in campo sociale diventa una voce grossa che lo esprime, poi chi ascolta può aderire o controbattere. Ma la musica in sé è apartitica, esprime opinioni. Come tutte le altre forme d'arte ha una coscienza sociale, deve avercela. Su certi temi è bene riuscire a mettere il tarlo in chi ti ascolta.
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Breve biografia di Dolcenera
Emanuela Trane nasce a Scorrano nel Salento il 16 maggio del 1977. In omaggio all'omonima canzone del cantautore genovese Fabrizio de André, sceglie Dolcenera come nome d'arte.
La sua incontenibile passione per la musica è notevole fin da bambina difatti studia con diligenza ed impegno pianoforte, canto e clarinetto cominciando dagli...
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