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Frase di Francesco Moser
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Breve biografia di Francesco Moser
Francesco Moser nasce a Palù di Giovo, piccolo paesino in provincia di Trento, il giorno 19 giugno 1951. Nella prestigiosa storia del ciclismo italiano è il corridore più vittorioso di sempre. Tra i ciclisti più affermati durante gli anni '70 e '80, con 273 vittorie su strada risulta ad oggi il ciclista italiano con il maggior numero di...
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