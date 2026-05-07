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Frase di Francesco Moser

Nel gruppo ci vuole meno omertà e più trasparenza: i corridori devono capire che chi si dopa è un baro, un ladro e che va immediatamente denunciato perché mette in pericolo il lavoro di tutti.

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Breve biografia di Francesco Moser

Francesco Moser nasce a Palù di Giovo, piccolo paesino in provincia di Trento, il giorno 19 giugno 1951. Nella prestigiosa storia del ciclismo italiano è il corridore più vittorioso di sempre. Tra i ciclisti più affermati durante gli anni '70 e '80, con 273 vittorie su strada risulta ad oggi il ciclista italiano con il maggior numero di...
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Biografia di Francesco Moser su Biografieonline.it

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