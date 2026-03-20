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Frase di Eleonora Abbagnato

Vorrei far cinema, avere dei bambini e tornare più spesso in Italia.

Breve biografia di Eleonora Abbagnato

Nata a Palermo il 30 giugno 1978, Eleonora Abbagnato inizia giovanissima la sua carriera come ballerina: a soli 11 anni fa il suo esordio in tv ballano in un programma condotto da Pippo Baudo. Successivamente coltiva la sua passione per il ballo studiando nelle più prestigiose scuole di danza francesi. Audizioni, impegno e bravura le...
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Biografia di Eleonora Abbagnato su Biografieonline.it

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