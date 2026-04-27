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Aforisma di Isabella Ferrari

Oggi non mi vergogno più di niente, ho iniziato giovane e ho imparato dalla strada. Ne ho ribaltati di tavoli e lo farò ancora.

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Breve biografia di Isabella Ferrari

Nata il 31 marzo 1964 a Tont Dell'Oglio (Piacenza), Isabella Ferrari (il suo vero nome è Isabella Fogliazza) è ormai una della più brave ed affermate attrici italiane. Il suo debutto risale al 1981 nel programma televisivo di Gianni Boncompagni "Sotto le stelle", varietà ideato dal celebre pigmalione televisivo. Diventato in qualche...
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Biografia di Isabella Ferrari su Biografieonline.it

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