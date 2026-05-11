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Frase di Paul Ricoeur

I filosofi possono apportare una sorta di generosità nella discussione non disgiunta dall'esigenza del rigore.

Breve biografia di Paul Ricoeur

Nato a Valence (Francia) il 27 gebbraio 1913, il filosofo Paul Ricoeur ha svolto nel suo ambito una delle più brillanti carriere del secolo. Dopo essersi laureato a Rennes nel 1933, insegnato filosofia morale nell'università di Strasburgo, tiene la cattedra di storia della filosofia alla Sorbona e successivamente all'università di...
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