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Frase di Tommaso d'Aquino

I doni della grazia si aggiungono alla natura in modo da non toglierla di mezzo, ma da perfezionarla: perciò anche il lume della fede che ci fu infuso per grazia non distrugge il lume della conoscenza naturale che in noi è naturalmente presente.

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Breve biografia di Tommaso d'Aquino

Tommaso nasce verso la fine del 1225 dal conte d'Aquino, nel castello di Roccasecca. All'età di diciotto anni contro la volontà del padre e addirittura inseguito dai fratelli che avrebbero voluto sequestrarlo, entra nell'ordine dei Predicatori di San Domenico. Completa la sua formazione a Colonia, alla scuola di S. Alberto Magno, e...
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