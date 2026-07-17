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Frase di Tommaso d'Aquino
Siccome infatti la Grazia non distrugge la natura, ma anzi la perfeziona, la ragione deve servire alla fede, nel modo stesso che l'inclinazione naturale della volontà asseconda la carità. [...] È così che la sacra dottrina utilizza anche l'autorità dei filosofi dove essi con la ragione naturale valsero a conoscere la verità; [...]. Però di questa autorità la sacra dottrina fa uso come di argomenti estranei e probabili; mentre l'autorità della Scrittura canonica si serve come di argomenti propri e rigorosi.
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Breve biografia di Tommaso d'Aquino
Tommaso nasce verso la fine del 1225 dal conte d'Aquino, nel castello di Roccasecca.
All'età di diciotto anni contro la volontà del padre e addirittura inseguito dai fratelli che avrebbero voluto sequestrarlo, entra nell'ordine dei Predicatori di San Domenico.
Completa la sua formazione a Colonia, alla scuola di S. Alberto Magno, e...
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