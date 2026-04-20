È nata come opportunità, è diventata la mia vita.

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Aforisma di Alain Robert
Breve biografia di Alain Robert
Sono più di 80 le strutture più imponenti del globo che Alain Robert ha scalato. Edifici costruiti da strumenti tecnologici ed ingegneristici d'avanguardia, pensati e progettati dalla brillante mente dell'uomo, e per scalare i quali un uomo ha usato solo le proprie mani nude e le sue scarpette da scalatore. Alain Robert per queste sue...
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