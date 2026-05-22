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Frase di Giovanni Trapattoni

Bisogna far esasperare un po' di di di di ruota da titolare.

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Breve biografia di Giovanni Trapattoni

Nato a Cusano Milanino (Mi) il 17 marzo 1939, nella sua carriera di calciatore si ricordano, oltre alle straordinarie vittorie conquistate con la maglia rossonera, i duri ma leali duelli col mitico Pele'. Dopo una soddisfacente carriera di giocatore nel ruolo di mediano ed una breve parentesi sulla panchina del Milan iniziò ad...
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Biografia di Giovanni Trapattoni su Biografieonline.it

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