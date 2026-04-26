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Frase di Sabrina Ferilli
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Breve biografia di Sabrina Ferilli
La spumeggiante attrice romana Sabrina Ferilli è entrata nel cuore di tutti gli italiani grazie alla sua verve comica; è questa una delle caratteristiche che la rende così naturale e spontanea (lontana dal modello delle bellone ingessate che popolano l'universo televisivo). Nasce a Roma il 28 giugno del 1964, da mamma casalinga e papà...
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