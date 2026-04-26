Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Frase di Sabrina Ferilli

Provo un profondo rispetto per i testi sacri. Lo stesso rispetto con cui guardo alla Costituzione. Ma alla Bibbia si sono aggiunte tante cose: moralismi, orpelli retorici, elementi che poi diventano strumento di controllo e portano la gente ad agire senza convinzione o a ingannare se stessa.

Temi correlati

Questa frase è presente in:

Breve biografia di Sabrina Ferilli

La spumeggiante attrice romana Sabrina Ferilli è entrata nel cuore di tutti gli italiani grazie alla sua verve comica; è questa una delle caratteristiche che la rende così naturale e spontanea (lontana dal modello delle bellone ingessate che popolano l'universo televisivo). Nasce a Roma il 28 giugno del 1964, da mamma casalinga e papà...
continua leggendo la:
Biografia di Sabrina Ferilli su Biografieonline.it

Commenta

Oltre a questa frase ti consigliamo

Altri autori di aforismi

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail