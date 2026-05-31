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Aforisma di Lina Wertmuller

Generalmente vado molto d'accordo con il mio staff e con tutti coloro che amano lavorare con me in maniera seria. E' un po' quello che definisco "Il cerchio magico".

Breve biografia di Lina Wertmuller

Lina Wertmuller è lo pseudonimo di Arcangela Felice Assunta Wertmüller von Elgg Spanol von Braueich. La futura regista e sceneggiatrice nasce a Roma il giorno 14 agosto 1928. Il padre, avvocato, è di origini lucane mentre la madre, romana, discende da una nobile ed agiata famiglia svizzera. La formazione A diciassette anni si iscrive...
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Biografia di Lina Wertmuller su Biografieonline.it

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