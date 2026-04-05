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Frase di Dario Fo

Come diceva Orson Welles, per avere materiale sempre nuovo basta affidarsi alla cronaca.

Breve biografia di Dario Fo

Dario Fo nasce il 24 marzo 1926 in una famiglia di tradizione antifascista. Suo padre è un ferroviere, sua madre una contadina e abitano in piccolo paesino lombardo, Leggiuno-Sangiano, in provincia di Varese. Giovanissimo, si trasferisce a Milano dove frequenta l'Accademia di Belle Arti di Brera e successivamente si iscrive alla facoltà...
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Biografia di Dario Fo su Biografieonline.it

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