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Frase di Mario Vargas Llosa

La democrazia è un evento che, solitamente, provoca sbadigli nei paesi in cui esiste uno stato di diritto e i cittadini godono di libertà di movimento e d'espressione e d'un sistema giudiziario al quale potersi rivolgere in caso d'aggressione.
18 aprile 2004

[Da Occidente. L'agonia del paradiso, La Stampa]

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Breve biografia di Mario Vargas Llosa

Scrittore, giornalista e politico fra i più importanti del suo tempo, Mario Vargas Llosa è stato un artista a tutto tondo, capace di sfornare romanzi che hanno sfiorato il sublime, così come di impegnarsi in battaglie civili che hanno assorbito gran parte delle sue energia. Lui stesso si definisva uno schiavo volontario e felice della...
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