Pecunia non olet. (Il denaro non puzza).

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Frase celebre di Vespasiano
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Breve biografia di Vespasiano
Tito Flavio Sabino Vespasiano Cesare Augusto, meglio conosciuto come Vespasiano, nasce in Sabina presso l'antico Vicus Phalacrinae (l'odierna cittadina di Cittareale), figlio di Flavio Sabino, esattore di imposte e piccolo operatore finanziario; la madre Vespasia Polla era sorella di un senatore di Roma.
Dopo aver servito...
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