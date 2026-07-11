Imitare con la massima fedeltà l'espressione naturale.

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Frase di Francisco Goya
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Breve biografia di Francisco Goya
Francisco José de Goya y Lucientes nasce a Fuendetodos, piccolo villaggio dell'Aragona nei pressi di Saragozza, il giorno 30 marzo 1746. Quarto di sei fratelli, è figlio di un maestro doratore (la sua è una famiglia appartenente alla piccola borghesia), frequenta per alcuni anni lo studio del pittore José Luzán Martínez.
Affascinato...
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