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Frase di Claudia Gerini

Lavorare in tv è difficile, è faticoso, ti risucchia le energie: la televisione è fatta solo di numeri e di momenti legati alla pubblicità, non ti dà né tempo né il contatto col pubblico.

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Breve biografia di Claudia Gerini

Claudia Gerini nasce il 18 dicembre 1971 a Roma, nel quartiere di San Giovanni, da genitori di professione impiegati. Fin da piccola si diverte ad allestire spettacolini con le amiche, negli stabilimenti balneari di Ostia Lido. A tredici anni decide di iscriversi al concorso di Miss Tenneager. Si allena tra le mura domestiche, cantando e...
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Biografia di Claudia Gerini su Biografieonline.it

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