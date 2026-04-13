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Frase di Casey Stoner
In passato, la maggior parte delle persone non mi dava molta fiducia e per questo non erano disposte ad ascoltarmi, dando a me la colpa degli errori, tanto da farmi cominciare a credere che fosse così. In Ducati invece l'atmosfera è stata grandiosa sin da subito, il team mi ha dato fiducia, sono stato ascoltato e siamo riusciti a risolvere i problemi, raggiungendo magnifici risultati.
Breve biografia di Casey Stoner
Casey Stoner nasce il 16 ottobre 1985 a Southport, nella Gold Coast in Australia. A soli 3 anni si appropria della PeeWee 50cc della sorella maggiore anch'essa campionessa di moto. Dopo un periodo passato nel Nuovo Galles del Sud, si trasferisce di nuovo nel Queensland dove inizia la sua carriera agonistica.
Casey Stoner
A 4 anni...
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