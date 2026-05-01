Basta una giornata storta per rovinare tutto: meglio procedere un passo alla volta.

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Frase di Casey Stoner
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Breve biografia di Casey Stoner
Casey Stoner nasce il 16 ottobre 1985 a Southport, nella Gold Coast in Australia. A soli 3 anni si appropria della PeeWee 50cc della sorella maggiore anch'essa campionessa di moto. Dopo un periodo passato nel Nuovo Galles del Sud, si trasferisce di nuovo nel Queensland dove inizia la sua carriera agonistica.
Casey Stoner
A 4 anni...
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