Devo dirlo: ho scoperto che lontano dal video è meglio.

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Frase di Piero Chiambretti
Breve biografia di Piero Chiambretti
Il "Pierino" nazionale nasce ad Aosta il 30 maggio del 1956. Torinese di adozione, fin da piccolo mostra un grande interesse per lo spettacolo e l'arte comica. Per seguire la sua vocazione, inizialmente si iscrive al DAMS, la celebre facoltà bolognese di arte, musica e spettacolo anche se dentro di sè percepisce che studiare non è per...
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