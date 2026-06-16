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Frase di Moran Atias

La Bibbia è il libro più bello che sia mai stato scritto. Anche il Corano è bello, lo conosco meno perché non è della mia cultura. Credo che tutte le religioni e tutte le opinioni abbiano lo stesso valore e vadano rispettate, conosciute e amate. Non importa se sei cristiano, musulmano, ebreo o ateo. È importante essere una buona persona. E poi, chi legge davvero questi libri sacri sa che insegnano tutti a non uccidere ma ad amare.

Breve biografia di Moran Atias

Moran Atias nasce ad Haifa il giorno 9 aprile 1981. La madre, segretaria è la sua migliore amica, ma Moran è molto legata anche al padre, che nella vita si occupa di mobili antichi, alla sorella minore e al fratello, che si occupa di economia negli USA. Moran Atias debutta in televisione nel 1996 nel programma israeliano per ragazzi...
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Biografia di Moran Atias su Biografieonline.it

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