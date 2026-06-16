Moran Atias nasce ad Haifa il giorno 9 aprile 1981. La madre, segretaria è la sua migliore amica, ma Moran è molto legata anche al padre, che nella vita si occupa di mobili antichi, alla sorella minore e al fratello, che si occupa di economia negli USA. Moran Atias debutta in televisione nel 1996 nel programma israeliano per ragazzi...

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