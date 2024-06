Maria Giuseppina Cucciari - in arte Geppi - nasce a Macomer (in provincia di Nuoro) il giorno 18 agosto 1973. È attrice, comica, conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica e sceneggiatrice italiana. La prima metà degli anni 2000 Ex atleta di pallacanestro (ha giocato anche in serie A2), nel 2000 entra a far parte del laboratorio Scaldasole. Nel 2001 si laurea in giurisprudenza all'Università Cattolica di Milano ed entra a far parte del laboratorio artistico di Zelig. Nel 2002 Geppi Cucciari prende parte stabilmente... continua su Biografieonline.it