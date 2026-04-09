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Aforisma di Geppi Cucciari
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Breve biografia di Geppi Cucciari
Maria Giuseppina Cucciari - in arte Geppi - nasce a Macomer (in provincia di Nuoro) il giorno 18 agosto 1973.
È attrice, comica, conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica e sceneggiatrice italiana.
Geppi Cucciari
La prima metà degli anni 2000
Ex atleta di pallacanestro (ha giocato anche in serie A2), nel 2000 entra a...
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Biografia di Geppi Cucciari su Biografieonline.it