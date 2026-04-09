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Aforisma di Geppi Cucciari

Amiche, avete un problema fisico? E risolvetevelo! Non ce l'avete? Createvelo, che tanto, anche se siete magre, i vostri fidanzati i culi delle altre in spiaggia li guardano lo stesso.

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Breve biografia di Geppi Cucciari

Maria Giuseppina Cucciari - in arte Geppi - nasce a Macomer (in provincia di Nuoro) il giorno 18 agosto 1973. È attrice, comica, conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica e sceneggiatrice italiana. Geppi Cucciari La prima metà degli anni 2000 Ex atleta di pallacanestro (ha giocato anche in serie A2), nel 2000 entra a...
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Biografia di Geppi Cucciari su Biografieonline.it

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