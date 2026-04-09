Maria Giuseppina Cucciari - in arte Geppi - nasce a Macomer (in provincia di Nuoro) il giorno 18 agosto 1973. È attrice, comica, conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica e sceneggiatrice italiana. Geppi Cucciari La prima metà degli anni 2000 Ex atleta di pallacanestro (ha giocato anche in serie A2), nel 2000 entra a...

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