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Frase di Laetitia Casta

Assomigliare a Brigitte Bardot è impossibile. Lei è unica.

Breve biografia di Laetitia Casta

Laetitia Casta, nasce l'11 maggio 1978 a Pont-Audemer in Normandia, il nome completo è Laetitia Marie Laure, ma pochi sanno che amici e conoscenti è per tutti Zouzou. La famiglia è originaria della Corsica, ma alcune sue radici risiedono anche in Italia. Il nonno paterno, guardia forestale, venne infatti trasferito in Normandia da...
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Biografia di Laetitia Casta su Biografieonline.it

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