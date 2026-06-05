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Frase di Pierfrancesco Favino
Adesso, ogni volta che ci passo con qualche amico, indico il punto preciso della piazza e dico: "Vedi, qua sono morto". Che bello poterlo dire. È la magia del cinema.
[Riferito a piazza Santa Maria in Trastevere, il luogo dove muore il Libanese, personaggio da lui interpretato nel film "Romanzo criminale". Citato in Romacinemafest.it, 9 agosto 2006]
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Breve biografia di Pierfrancesco Favino
Pierfrancesco Favino nasce a Roma il 24 agosto 1969. Diplomato all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio D'Amico", ha seguito il corso di perfezionamento diretto da Luca Ronconi e vari seminari di recitazione partecipando a numerose produzioni teatrali. È tra i fondatori dell'Actor's Center di Roma.
Pierfrancesco Favino
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