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Frase di Pierfrancesco Favino

Quando sei coinvolto in un videogioco ti scansionano completamente e dalla tua immagine viene tirato fuori non solo la tua immagine per il videogame, ma anche per il merchandising. E' il salto in una dimensione del tutto nuova per quello che un film può diventare.

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Breve biografia di Pierfrancesco Favino

Pierfrancesco Favino nasce a Roma il 24 agosto 1969. Diplomato all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio D'Amico", ha seguito il corso di perfezionamento diretto da Luca Ronconi e vari seminari di recitazione partecipando a numerose produzioni teatrali. È tra i fondatori dell'Actor's Center di Roma. Pierfrancesco Favino I...
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Biografia di Pierfrancesco Favino su Biografieonline.it

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