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Aforisma di Edoardo Vianello
Pensavo che la vita artistica di un cantante potesse durare otto, dieci anni. Il tempo in cui si è giovani e aitanti. Infatti, con l'apertura della casa discografica, pensavo di poter rimanere nel campo facendo altre cose: il produttore, o l'impresario. Non credevo che una carriera potesse durare più di 50 anni. Invece mi sono accorto che più si va avanti, più si impara: ad affrontare il pubblico, a stare sul palcoscenico. L'esperienza ti fa capire che il cantante è un mestiere nel quale, salute permettendo, si può rimanere protagonisti.
Breve biografia di Edoardo Vianello
Edoardo Vianello nasce a Roma il giorno 24 giugno 1938, figlio del poeta futurista Alberto Vianello. Cugino del noto attore Raimondo Vianello, Edoardo fin da ragazzo si appassiona alla musica iniziando a suonare la fisarmonica, strumento che il padre aveva regalato alla sorella.
Mentre completa i suoi studi in ragioneria, inizia a...
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