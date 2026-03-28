Dipingere è azione di autoscoperta. Ogni buon artista dipinge ciò che è.

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Frase di Jackson Pollock
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Breve biografia di Jackson Pollock
Fondamentale artista della storia americana, Jackson Pollock nasce il 28 gennaio 1912 a Cody nello stato del Wyoming. È il rappresentante più emblematico della cosiddetta "action painting", la corrente che rappresenta il contributo americano all'informale; essa consiste nel trattare la tela con ampi e violenti movimenti del pennello,...
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