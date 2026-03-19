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Aforisma di Umberto Bossi
Breve biografia di Umberto Bossi
Umberto Bossi nasce a Cassano Magnago (Va) il 19 settembre 1941. Sposato con Emanuela e padre di quattro figli, dà il via alla sua carriera politica alla fine degli anni '70 grazie all'incontro, avvenuto all'università di Pavia, con Bruno Salvadori, leader storico dell'Union Valdotaine che lo avvicina ai temi dell'autonomismo. Sul piano...
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