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Aforisma di Umberto Bossi

Ci fanno la guerra in tutti i modi ma alla fine pagheranno perché i popoli vincono. I lombardi, i veneti quando furono uniti non furono mai sconfitti.

Breve biografia di Umberto Bossi

Umberto Bossi nasce a Cassano Magnago (Va) il 19 settembre 1941. Sposato con Emanuela e padre di quattro figli, dà il via alla sua carriera politica alla fine degli anni '70 grazie all'incontro, avvenuto all'università di Pavia, con Bruno Salvadori, leader storico dell'Union Valdotaine che lo avvicina ai temi dell'autonomismo. Sul piano...
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