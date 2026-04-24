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Frase di Tim Roth

In Shakespeare i personaggi migliori e più complessi sono i cattivi, e io vengo da lì.

Breve biografia di Tim Roth

Figlio di un giornalista e di una pittrice di paesaggi, Timothy Simon Smith (userà poi il nome d'arte Tim Roth) nasce a Londra il 14 maggio 1961. I genitori hanno divorziato quando Tim era ancora molto giovane, ma si sono sempre occupati di lui e hanno cercato di offrirgli le migliori opportunità, compresa quella di frequentare un'ottima...
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Biografia di Tim Roth su Biografieonline.it

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