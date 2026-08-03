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Frase di Marco Pantani
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Breve biografia di Marco Pantani
Il grande campione del ciclismo italiano Marco Pantani nasce il 13 gennaio 1970 a Cesena.
Vive a Cesenatico: esordisce come professionista il 5 agosto 1992 con la squadra "Carrera Tassoni", con cui correrà fino al 1996. La prima vittoria arriva nel 1994, al Giro d'Italia, nella tappa di Merano. Lo stesso anno Marco Pantani vince anche...
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