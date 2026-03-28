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Frase di Lionel Messi
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Breve biografia di Lionel Messi
Lionel Andrés Messi Cuccittini, da molti chiamato semplicemente Leo, nasce il 24 giugno 1987 a Rosario, nello stato argentino di Santa Fè.
Ha solo cinque anni quando inizia a tirare i primi calci alla palla. La sua prima squadra è quella del Grandoli, piccola scuola di calcio della sua città rivolta ai fanciulli. Ad allenare i ragazzi è...
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