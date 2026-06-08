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Frase di Henry Miller

Molti uomini vivono in pacifica coesistenza con la propria coscienza sporca.

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Breve biografia di Henry Miller

Henry Valentine Miller nasce il 26 dicembre 1891. Scrittore, nato a New York da genitori di origine tedesca (il giovane Henry Miller parlò prevalentemente tedesco fino all'età scolare), frequentò per un breve periodo il City College di NY per poi impiegarsi in una gran varietà di lavori, incluso un impiego alla Western Union (una grande...
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Biografia di Henry Miller su Biografieonline.it

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