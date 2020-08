Senza entusiasmo non si compie nulla di grande.

Robert Alexander Schumann nasce il giorno 8 giugno 1810 nella città di Zwickau, in Germania. Pur avendo avuto una vita breve, è considerato da molti come il compositore più rappresentativo della musica Romantica, e protagonista di un'importante generazione di artisti che comprende maestri come Chopin, Liszt, Wagner e Mendelssohn. Robert Schumann si accosta giovanissimo alla poesia, alla letteratura e alla musica: figlio di un editore trova in questo ambiente i primi interessi soprattutto nelle letture di E.T.A. Hoffmann. Vive la...continua la lettura su Biografieonline.it