La paura è una delle emozioni più importanti che l'uomo possa provare.

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Frase di Wes Craven
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Breve biografia di Wes Craven
Pochi registi sono diventati così famosi in un arco temporale così breve come Wes Craven, al secolo Westley Earl Craven. Re incontrastato dell'horror, a cui ha apportato una vena comica e grottesca di personalissima marca, questo funambolico giocoliere della macchina da presa è nato il 2 agosto del 1939 a Cleveland nell'Ohio....
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