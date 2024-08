A scuola di fascino Sguardo tenebroso, volto forte e sfuggente, affascinante come pochi hanno saputo essere prima e dopo di lui, l'attore francese Alain Delon è nato a Sceaux, vicino Parigi, il giorno 8 novembre 1935. Già da bambino, in un'infanzia di quelle non molto facili, mostra a scuola il suo carattere ribelle, che condiziona inevitabilmente la sua condotta e i risultati. All'età di 17 anni Alain Delon si arruola come paracadutista nel corpo di spedizione francese in Indocina. Alain Delon La carriera di attore È... continua su Biografieonline.it