Il mio sogno resta quello di cantare in inglese. Vorrei fare musica black con pezzi inediti.

Alessandra Amoroso nasce a Galatina, in provincia di Lecce, il giorno 12 agosto dell'anno 1986. Fino all'età di ventidue anni vive a Lecce. Canta da quando è bambina e sin da giovane sono diverse le competizioni canore a livello locale a cui partecipa. All'età di diciassette anni partecipa ai provini per la trasmissione tv "Amici", di Maria De Filippi: supera i primi passi ma non arriva ad essere scelta per andare in onda. Intanto lavora come commessa in un negozio del centro di Lecce (in precedenza ha avuto anche esperienze come...