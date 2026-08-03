DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Frase di Salvatore Settis
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Breve biografia di Salvatore Settis
Salvatore Settis nasce a Rosarno, in provincia di Reggio Calabria, il giorno 11 giugno del 1941. Conseguita la laurea in Archeologia classica presso la Scuola Normale Superiore di Pisa nel 1963, prosegue gli studi ottenendo due anni più tardi il diploma di perfezionamento.
Lavora come assistente professore nel 1968 presso l'Università...
continua leggendo la:
Biografia di Salvatore Settis su Biografieonline.it