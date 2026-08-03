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Frase di Salvatore Settis

In un Paese che compensa il crescente deficit demografico con l'immigrazione, la bassissima percentuale d'immigrazione intellettuale trascina verso il basso il livello culturale medio.

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Breve biografia di Salvatore Settis

Salvatore Settis nasce a Rosarno, in provincia di Reggio Calabria, il giorno 11 giugno del 1941. Conseguita la laurea in Archeologia classica presso la Scuola Normale Superiore di Pisa nel 1963, prosegue gli studi ottenendo due anni più tardi il diploma di perfezionamento. Lavora come assistente professore nel 1968 presso l'Università...
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