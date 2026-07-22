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Frase di Candice Swanepoel

I fattori genetici sono l'inizio della bellezza. Tuttavia devo andare in palestra, curare la mia pelle e bere molta acqua. Fa parte del mio lavoro prendermi cura di me e del mio corpo. Anche la felicità gioca un ruolo importante per l'aspetto.

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Breve biografia di Candice Swanepoel

Candice Swanepoel nasce il giorno 20 ottobre 1988 a Mooi River, nella provincia sudafricana di KwaZulu-Natal. La ragazza viene scoperta quando ha solo quindici anni, presso un mercatino delle pulci della città di Durban: il suo talent-scout è Kevin Ellis. Candice, che fino a quel momento praticava la danza e se aveva un piccolo...
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Biografia di Candice Swanepoel su Biografieonline.it

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