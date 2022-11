Posso rinunciare al sesso, ma non al perizoma.

Nina Senicar nasce il giorno 11 novembre 1985. Nel 2001 vince il titolo di Miss Jugoslavia. Alta 176 centimetri, capelli castani e occhi grigi doveva essere la valletta della trasmissione tv sportiva "Controcampo". Viene invece notata in "Veline in Tour" da Teo Mammucari che la vuole fortemente per il suo programma "Distraction". La grande notorietà di Nina Senicar si deve tuttavia ad un presunto flirt con il cantante Eros Ramazzotti. Tra i suoi ex fidanzati c'è il noto Ezio Greggio. Già laureata, alla fine del 2009... continua su Biografieonline.it