Samuel Eto'o Fils nasce a Nkon (Camerun) il 10 marzo 1981. Comincia a giocare a calcio nella squadra UCB Douala, in Camerun. Nel 1996, a soli quindici anni, entra nel settore giovanile del Real Madrid e nel 1996-1997 gioca con il Real Madrid B, che retrocede in Segunda División B. Il 5 dicembre 1998 debutta nella Liga contro l'Espanyol (0-0), club che poi lo prende in prestito per metà stagione, ma che non lo schiera mai in campo. Le uniche partite giocate dal giovane Eto'o durante la stagione sono le tre con la maglia del Real...continua la lettura su Biografieonline.it