Dobbiamo sapere, sapremo.

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Aforisma di David Hilbert
Breve biografia di David Hilbert
David Hilbert nacque il 23 gennaio 1862 a Konigsberg, in Prussia (oggi Kaliningrad, in Russia). Frequentò il ginnasio nella sua città d'origine Konigsberg. Dopo essersi diplomato, entrò all'Università della città dove continuò a studiare sotto Lindemann per il suo dottorato che ricevette nel 1885, con una tesi intitolata "Uber invariante...
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