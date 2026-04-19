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Frase di Italo Balbo
Abbiamo trovato un nuovo sistema per sfondare i cordoni... Quando si muovono gli squadroni a cavallo, i fascisti non devono fuggire, ma restare fermi, agitando fazzoletti bianchi e cappelli.
[Da Diario; citato in Leo Longanesi, In piedi e seduti, Longanesi & C., 1968]
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Breve biografia di Italo Balbo
Italo Balbo nasce il 6 giugno del 1896 a Quartesana in provincia di Ferrara. Suo padre Camillo Balbo nato nel 1855 a Verrua Savoia in provincia di Torino è figlio di un medico condotto che rimane orfano all'età di 5 anni e viene allevato da uno zio sacerdote. Sua madre Malvina Zuffi nasce nel 1860 nella località di Copparo da una...
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