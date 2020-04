Il problema della mia vita è che non credo di essere tagliato per star seduto dietro una scrivania.

Basta poco per rimproverare un uomo, ma occorre molto tempo per dimenticare un rimprovero.

L'avidità, non trovo una parola migliore, è valida, l'avidità è giusta, l'avidità funziona, l'avidità chiarifica, penetra e cattura l'essenza dello spirito evolutivo. L'avidità in tutte le sue forme: l'avidità di vita, di amore, di sapere, di denaro, ha improntato lo slancio in avanti di tutta l'umanità. E l'avidità, ascoltatemi bene, non salverà solamente la Teldar Carta, ma anche l'altra disfunzionante società che ha nome America.

‐ Gordon Gekko ‐

Wall Street