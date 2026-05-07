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Aforisma di Robert Browning

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Il mio sole tramonta per rinascere.
Il mio sole tramonta per rinascere.

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Breve biografia di Robert Browning

Robert Browning nasce a Camberwell, nel sud dell'Inghilterra, il 7 maggio del 1812. Poeta e drammaturgo inglese, è uno dei punti di riferimento della letteratura vittoriana, versato anche nella pittura, nella scultura e nella musica; è noto soprattutto per i suoi monologhi drammatici, intensi e poetici come pochi. La passione per la...
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Biografia di Robert Browning su Biografieonline.it

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