DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Aforisma di Ermanno Olmi
Temi correlatiQuesta frase è presente in:
Breve biografia di Ermanno Olmi
Il regista Ermanno Olmi nasce a Bergamo il 24 luglio 1931 da una famiglia contadina dalle profonde convinzioni cattoliche. In seguito si trasferisce a Treviglio, dove cresce. Rimasto orfano di padre, morto durante la guerra, frequenta prima il liceo scientifico, poi il liceo artistico senza però portare a termine gli...
continua leggendo la:
Biografia di Ermanno Olmi su Biografieonline.it