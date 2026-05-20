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Aforisma di Ermanno Olmi

Se non apriamo le nostre case, compresa la casa più intima, che è il nostro animo, siamo solo uomini di cartone.

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Breve biografia di Ermanno Olmi

Il regista Ermanno Olmi nasce a Bergamo il 24 luglio 1931 da una famiglia contadina dalle profonde convinzioni cattoliche. In seguito si trasferisce a Treviglio, dove cresce. Rimasto orfano di padre, morto durante la guerra, frequenta prima il liceo scientifico, poi il liceo artistico senza però portare a termine gli...
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Biografia di Ermanno Olmi su Biografieonline.it

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