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Aforisma di William Wordsworth

Due voci possenti ha il mondo: la voce del mare e la voce della montagna.

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Breve biografia di William Wordsworth

William Wordsworth nasce il 7 aprile del 1770 a Cookermouth nella regione del Cumberland inglese. La sua infanzia, a differenza di quella di molti poeti romantici,è serena e felice grazie all'amore materno e alla disponibilità economica consentita dal padre che svolge l'attività di avvocato ed esattore delle tasse. La felicità di cui...
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Biografia di William Wordsworth su Biografieonline.it

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