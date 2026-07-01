È talvolta bene che un errore sfacciato attiri l'attenzione sulle verità troppo modeste.

Jean Rostand nasce a Parigi il 30 ottobre del 1894. È stato un biologo e un insigne pensatore francese, versato sia nel campo filosofico che in quello scientifico. Figlio del più celebre poeta e drammaturgo Edmond Rostand, autore del capolavoro romantico dal titolo "Cyrano de Bergerac", tradotto e rappresentato in tutto il mondo, deve al...

continua leggendo la:

Biografia di Jean Rostand su Biografieonline.it