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Frase di Aga Khan IV

La ricerca di giustizia e sicurezza, la lotta per le pari opportunità, la ricerca della tolleranza e armonia, la ricerca della dignità umana, sono gli imperativi morali per cui noi dobbiamo lavorare e a cui dobbiamo pensare su base giornaliera.

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Breve biografia di Aga Khan IV

Shah Karīm al-Husaynī, meglio noto come l'Aga Khan, nasce il 13 dicembre del 1936 a Ginevra. Principe, secondo la tradizione islamica diventa Imam musulmano della comunità degli Ismailiti Imami Sciiti, l'11 luglio del 1957, quando ha solo vent'anni, succedendo al nonno Mahomed Shah Aga Khan. Faceva parte della stirpe degli imam...
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