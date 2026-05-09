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Frase di Aga Khan IV
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Breve biografia di Aga Khan IV
Shah Karīm al-Husaynī, meglio noto come l'Aga Khan, nasce il 13 dicembre del 1936 a Ginevra. Principe, secondo la tradizione islamica diventa Imam musulmano della comunità degli Ismailiti Imami Sciiti, l'11 luglio del 1957, quando ha solo vent'anni, succedendo al nonno Mahomed Shah Aga Khan.
Faceva parte della stirpe degli imam...
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